Wirtschaftsbuchpreis 2022 Die Sache mit der Moral

Armin Falk ergründet die moralischen Fallstricke der Marktwirtschaft. Und gibt Fingerzeige für eine Gesellschaft, die sich nicht mehr vor Verantwortung drücken kann – und die Welt dadurch besser macht.

Gegen die „unerwünschten und zum Teil heftigen Nebenwirkungen“ des Kapitalismus helfen laut Falk nur staatliche Eingriffe und Regulierungen. (Foto: imago images/Mary Evans) Börsenspekulant Gordon Gekko aus den "Wall Street"-Filmen

Düsseldorf Sind nicht alle Menschen „gute Menschen“? Zumindest würden die allermeisten das vermutlich von sich behaupten. Dass an dieser Stelle aber eine große Lücke zwischen Selbstwahrnehmung und gelebter Realität der menschlichen Spezies klafft, zeigt sich in all der Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Und daran, dass beispielsweise der Klimawandel nahezu ungebremst voranschreiten kann, obwohl seit Jahrzehnten klar ist, was es bräuchte, um ihn einzudämmen.

Warum fällt den Menschen so viel schwerer, ein „guter Mensch“ zu sein, als sie es sich selbst eingestehen wollen? Und was lässt sich unternehmen, um dem Guten auf die Sprünge zu helfen? Diesen beiden Leitfragen folgt der Verhaltensökonom Armin Falk in seinem neuen Buch.