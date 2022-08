Anlagestrategie E-Auto-Hersteller BYD: Buffett verkauft Aktien, Kurs stürzt ab

Star-Investor Warren Buffett löst mit dem Verkauf der BYD-Aktie einen Kursrutsch aus. Analysten geben dem größten Hersteller von E-Autos dennoch große Kurschancen.

Börsenexperten prognostizieren der Aktie einen weiteren Aufwärtstrend. (Foto: Bloomberg) BYD-Showroom in Schanghai

Peking, Frankfurt Kein Unternehmen bringt so viele E-Autos auf den Markt wie der chinesische Konzern BYD. Trotzdem stürzte sein Kurs am Mittwoch um 13 Prozent ab. Grund dafür war, dass Warren Buffett einen kleinen Teil seiner Bestände abstieß.

Der Chef der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway senkte seinen Anteil an BYD-Aktien am 24. August von 20,04 auf 19,92 Prozent, wie Börsendaten belegen. Das reichte für einen Aktiensturz des chinesischen E-Auto-Herstellers an der Börse Hongkong um bis zu 13 Prozent am Mittwoch. Seit dem Kurs-Top im Juni hat die Aktie mehr als ein Viertel an Wert verloren.

Wenn der Star-Investor seine Aktienbestände verändert, schauen die Finanzprofis genau hin. Sie könnten die Positionsreduzierung von Buffett als Beginn eines Rückzugs aus dem Engagement interpretieren, sagte Bridget McCarthy, Analystin beim Hedgefonds Snow Bull Capital, der Agentur Bloomberg. Sie hält Gewinnmitnahmen für ein denkbares Motiv.

