Auf den Höhenflug während der Pandemie folgte der Absturz an der Börse: Doch veränderte Umstände dürften neue Hoffnungen für die Titel von Online-Apotheken wecken.

Online-Apotheken gehören an den Börsen in diesem Jahr bislang zu den Gewinnern. (Foto: imago images / photothek) DocMorris in Berlin

Köln Sie gehören zu den Börsengewinnern des Jahres: Die Aktienkurse der Online-Apotheken Redcare Pharmacy (früher: Shop Apotheke) und Doc Morris (früher: Zur Rose) haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

Zuletzt haben die beiden Unternehmen zwar noch Verluste gemacht. Doch das elektronische Rezept dürfte nicht nur deren Wachstum steigern, sondern auch dafür sorgen, dass das Geschäftsmodell der Online-Apotheken langfristig profitabel wird.

Denn die Nutzung schreibt der Gesetzgeber ab 2024 für Ärzte in Deutschland vor. Die E-Rezepte können Patienten einfach bei einer Online-Apotheke einlösen. Zwar dürfen Vertragsärzte weiterhin Papierrezepte nutzen, wenn sie „aus technischen Gründen nicht beziehungsweise noch nicht in der Lage sind, ein E-Rezept auszustellen“, heißt es beim Bundesgesundheitsministerium. Dennoch dürften in Zukunft wesentlich mehr Menschen mit ihrem Smartphone oder ihrer elektronischen Gesundheitskarte ein E-Rezept nutzen. Wie Redcare Pharmacy und Doc Morris sich zuletzt geschlagen haben und warum Analysten weiteres Aufwärtspotenzial sehen.

Redcare Pharmacy

