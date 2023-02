Star-Investor Inflation macht Konzern von Warren Buffett zu schaffen

Berkshire-Hathaway meldete im vierten Quartal einen Rückgang beim operativen Gewinn. Aufs Jahr gesehen steht das Konglomerat jedoch so gut da, wie nie zuvor.

Zu Buffets Konzern gehören eine Versicherungs- und Energiesparte und 80 kleinere und mittelständische Unternehmen. (Foto: AP) Warren Buffett

Denver Die anhaltend hohen Preise in den USA machen sich auch bei Warren Buffetts Konzern Berkshire Hathaway bemerkbar. Der operative Gewinn des Konglomerats ging im viertel Quartal um acht Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar zurück. Das teilte Berkshire am Samstag mit. Zum Konzern aus Omaha, Nebraska gehören neben einer Versicherungs- und Energiesparte unter anderem auch gut 80 kleine und mittelständische Unternehmen, sowie Aktienpakete im Wert von über 300 Milliarden Dollar. Weil Buffetts Konzern so breit aufgestellt ist, gelten die Ergebnisse als wichtiger Indikator für die gesamte US-Wirtschaft.

Aufs Jahr gesehen steht Berkshire indes so gut da wie noch nie. Der Konzern meldete einen operativen Gewinn von 30,8 Milliarden Dollar – ein neuer Rekord.

