Banken EU genehmigt Credit-Suisse-Übernahme durch UBS

Die EU-Kommission gab bekannt, keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken wegen des Deals zu haben. Sie erteilte für den Deal keine Auflagen.

Bereits im April hatte die Kommission ihre vorläufige Zustimmung zum Deal erteilt. (Foto: Reuters) Das Logo der UBS

Brüssel Die Europäische Union (EU) hat die Übernahme der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS ohne Auflagen genehmigt.

Die EU-Kommission erklärte am Donnerstag, dass der Deal in Europa keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gebe. „Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin einem erheblichen Wettbewerbsdruck durch eine Vielzahl von Konkurrenten in all diesen Märkten ausgesetzt sein, darunter mehrere große globale Banken sowie spezialisierte Anbieter und starke lokale Akteure“, hieß es in einer Erklärung.

Die UBS hatte von der EU bereits Anfang April die vorläufig Zustimmung zu der von der Schweizer Regierung orchestrierte Not-Übernahme der Credit Suisse erhalten.

