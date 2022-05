 Hauptversammlung: Commerzbank will Kryptogeschäft ausbauen – Kritik am Vergütungsbericht

Beim Aktionärstreffen gibt es kritische Fragen zu einem geplatzten IT-Großprojekt – und der millionenschweren Abfindung für den deshalb geschassten Vorstand.

Im vergangenen Jahr war die Commerzbank, deren größter Anteilseigner der deutsche Staat mit 15,6 Prozent ist, in die Gewinnzone zurückgekehrt. (Foto: dpa) Commerzbank

Frankfurt Die Commerzbank will ihr Angebot im Kryptogeschäft sukzessive ausbauen. Es gebe eine steigende Kundennachfrage nach digitalen Assets, sagte Vorstandschef Manfred Knof am Mittwoch auf der digitalen Hauptversammlung. Das Institut wolle für seine Kunden in diesem Bereich sichere und regulatorisch konforme Lösungen entwickeln.

„Aufbauend auf der Dienstleistung der Verwahrwahrung von Kryptowährungen sollen schrittweise weitere Services angeboten werden“, sagte Knof. IT-Sicherheit habe dabei große Bedeutung. Obwohl die Kryptomärkte gerade einbrechen, denken derzeit auch viele anderen Banken darüber nach, ob und in welcher Form sie ihren Kunden Kryptoassets anbieten wollen.

Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler hatte kürzlich im Handelsblatt-Interview angekündigt, dass das Geldhaus ab Sommer Kryptoassets für institutionelle Kunden verwahren will. Für Privatkunden sei ein solches Angebot erst denkbar, wenn „der Bereich besser reguliert ist und es mehr Klarheit beim Thema Verbraucherschutz gibt“.