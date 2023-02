Zinswende Sparkassen in Baden-Württemberg müssen fast eine Milliarde abschreiben

Kursverluste bei Aktien und Anleihen drücken das Ergebnis. Der Jahresgewinn der 50 Institute im Ländle schrumpft um mehr als die Hälfte.

Bei den Instituten ist der Zinsertrag im Jahr 2022 erstmals seit Jahren wieder gestiegen. (Foto: dpa) Sparkassen in Baden-Württemberg

Stuttgart Die Kursverluste an den Aktien- und Anleihemärkten im vergangenen Jahr treffen die Sparkassen hart. Die 50 Sparkassen in Baden-Württemberg müssen 960 Millionen Euro an Wertberichtungen auf Wertpapiere hinnehmen, wie ihr regionaler Sparkassenverband am Donnerstag bekannt gab.

„Dies ist die Kehrseite der Medaille der Zinswende und vor allem dem schnellen und starken Zinsanstieg geschuldet“, sagte der baden-württembergische Sparkassenpräsident Peter Schneider. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat seit vergangenem Juli mehrfach die Zinsen angehoben. Diese dramatische Kehrtwende in der Geldpolitik sorgte für deutliche Marktwertverluste der Wertpapieranlagen von Sparkassen, aber auch von Volksbanken. Konkret führt der starke Zinsanstieg dazu, dass der Marktwert älterer Anleihen und Kredite sinkt, da sie niedriger verzinst sind.

Insgesamt allerdings schlagen die Wertberichtigungen stark auf das Jahresergebnis durch. Der Gewinn brach fast um die Hälfte ein. Unterm Strich verdienten die Sparkassen in Baden-Württemberg 490 Millionen Euro, 2021 waren es fast 940 Millionen Euro.

