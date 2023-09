EZB-Zinsentscheid Frankreichs Notenbankchef Villeroy: Für nächste Zinsentscheidungen stehen alle Wege offen

Die Währugshüter kommen nächste Woche Donnerstag zum Zinstreffen zusammen. Die Chefs der französischen und niederländischen Notenbankchef geben Prognosen ab.

Die EZB hat seit Sommer 2022 die Zinsen bereits neun Mal in Folge angehoben, zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte.

Paris Die EZB kann laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau auf den nächsten Zinssitzungen in alle Richtungen entscheiden. „Unsere Optionen sind offen für dieses wie für das folgende Treffen“, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch dem Radiosender BFM Business. Ob er selbst eine weitere Zinserhöhung favorisiert oder eine Zinspause, sagte Villeroy nicht.

Die Währugshüter kommen Donnerstag in einer Woche in Frankfurt zu ihrem ersten Zinstreffen nach der Sommerpause zusammen. Die darauffolgende Zinssitzung findet dann am 26. Oktober in Athen statt.

Er sei überzeugt, dass die EZB sich bereits nahe oder sehr nahe am Zinsgipfel befinde, sagte Villeroy. „Wir hatten erste Erfolge im Kampf gegen die Inflation, aber wir müssen weitermachen.“ Die Währungshüter würden die Inflation bis 2025 auf zwei Prozent senken. Die Inflation bleibe eine große Sorge für das französische Volk. „Und das ist unsere absolute Priorität“, merkte er an.

Die Finanzmärkte unterschätzen nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot möglicherweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank in der kommenden Woche die Zinssätze erneut anheben wird. Die bei der Sitzung vorliegenden aktualisierten Inflationsvorhersagen der Notenbank-Ökonomen dürften sich nicht wesentlich von der jüngsten Stabsprognose im Juni unterscheiden, sagte der niederländische Zentralbankchef, der im Rat der EZB als geldpolitischer Falke gilt. EZB-Ratsmitglied Knot: „Die Märkte haben zu kämpfen" Ob dieser Ausblick die zehnte Zinserhöhung der EZB in Folge rechtfertigt, das sei eine „knappe Entscheidung", sagte Knot in einem Interview mit Bloomberg News in Amsterdam. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Erreichen unseres Inflationsziels von 2 Prozent bis Ende 2025 das absolute Minimum ist", sagte Knot. „Ich würde mich mit jeder Entwicklung, die diese Frist noch weiter hinausschieben würde, eindeutig unwohl fühlen. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie ein wenig nach vorne verschoben würde." Laut Knot unterschätzten die Finanzmärkte die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB in der kommenden Woche die Zinssätze erneut anheben wird. (Foto: Bloomberg) Chef der niederländischen Zentralbank Klaas Knot Der Euro stieg und Staatsanleihen fielen nach Knots Äußerungen, da der Geldmarkt seine Wetten darauf erhöhte, dass der EZB-Rat bei seiner Sitzung am 13. und 14. September die aggressivste geldpolitische Straffung in der Geschichte der EZB verlängern wird. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Viertelpunkt-Erhöhung liegt nun bei etwa 35 Prozent — gegenüber 30 Prozent zuvor. Wenige Stunden vor der einwöchigen Schweigeperiode vor dieser Sitzung bieten Knots Äußerungen einige der letzten Anhaltspunkte für die Überlegungen im Rat und bestätigen, dass die Entscheidung weiter offen bleibt. Der Einlagensatz liegt derzeit bei 3,75 Prozent, knapp unter einem Rekordhoch. „Die Märkte haben zu kämpfen", sagte Knot. „Sie machen wahrscheinlich einen ähnlichen Kampf durch, den wir auch durchmachen müssen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es am Ende dieses Kampfes eine Entscheidung geben wird." Die EZB hat seit Sommer 2022 die Zinsen bereits neun Mal in Folge angehoben, zuletzt im Juli um 0,25 Prozentpunkte. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt inzwischen bei 3,75 Prozent. Derzeit wird am Finanzmarkt eher damit gerechnet, dass die EZB auf ihrer Sitzung nächste Woche eine Zinspause einlegen wird. Die Chancen dafür werden aktuell auf rund 72 Prozent taxiert.