Geldpolitik EZB-Währungshüter warnen vor zu steilem Zinserhöhungspfad

Notenbankchefs mahnen, die Nachfrage nicht übermäßig und anhaltend zu drosseln. Mit Blick auf die Zinssitzung am 15. Dezember solle die Geldpolitik adjustieren, aber nicht überreagieren.

Laut Panetta dürfe die Geldpolitik das Risiko einer zu starken Straffung nicht ignorieren. (Foto: Reuters) Notenbankdirektor Fabio Panetta

Frankfurt Zwei Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) haben vor zu kräftigen Zinserhöhungen gewarnt. Aus Sicht von EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta sollte die Notenbank auf ihrem Zinserhöhungskurs nicht zu aggressiv voranschreiten. Solange die Inflationserwartungen in der Spur blieben, solle die Geldpolitik adjustieren aber nicht überreagieren, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsgremiums der Europäischen Zentralbank (EZB) am Montag auf einem Finanzkongress in Florenz laut Redetext.

Sein EZB-Ratskollege, Zyperns Notenbankchef Constantinos Herodotou, argumentierte in einem Zeitungsinterview dafür, dass möglicherweise bald die Zeit reif sei, bei den Zinserhöhungen das Tempo zu verlangsamen.

Angesichts der bestehenden Unsicherheit müsse eine Kalibrierung der Geldpolitik auf wirtschaftlichen Evidenzen fußen und sich auf den mittelfristigen Inflationsausblick konzentrieren. „Und nach den Fortschritten, die wir bereits bei der Anpassung unseres geldpolitischen Kurses erzielt haben, ist eine aggressive Straffung nicht ratsam“, führte Panetta aus.

Die EZB strebt zwei Prozent Inflation als Idealwert für die Wirtschaft im Euro-Raum an. Davon ist sie aber momentan weit entfernt: Im Oktober lag die Inflationsrate bei 10,7 Prozent - der höchste Wert seit Beginn der Währungsunion. Dagegen stehen die langfristigen Inflationserwartungen am Finanzmarkt, wenn ein zentrales Euro-Inflationsbarometer zugrunde gelegt wird, bei 2,36 Prozent und damit nur leicht über der EZB-Zielmarke.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen EZB kommt in die Nähe des neutralen Zinses Panetta ist besorgt, dass ein übermäßig scharfer Zinserhöhungskurs zu stark die Konjunktur bremsen könnte. Diese hat sich infolge der durch den Ukraine-Krieg auslösten Energiekrise bereits deutlich abgeschwächt. „Wenn wir die Nachfrage übermäßig und anhaltend drosseln würden, dann würden wir Gefahr laufen, auch die Wirtschaftsleistung dauerhaft unter den Trend zu drücken", warnte Panetta. Und dies könne durch eine anschließende geldpolitische Lockerung nicht leicht rückgängig gemacht werden. „Nicht zuletzt deshalb, weil Expansionen Angebot nicht so stark wiederherstellen wie Kontraktionen es zerstören", führte er aus. Die Geldpolitik dürfe das Risiko einer zu starken Straffung nicht ignorieren. Volkswirte gehen davon aus, dass das neutrale Zinsniveau beim Einlagensatz aktuell zwischen 1,5 und 2,0 Prozent anzusiedeln ist. (Foto: Reuters) Bank in Zypern Aus Sicht von Zyperns Notenbankchef Herodotou stößt die EZB mit ihren Zinsanhebungen bald in das neutrale Zinsniveau vor, bei dem eine Wirtschaft weder gebremst noch angeheizt wird. Wenn die EZB in die Nähe davon komme, müssten womöglich die Zinserhöhungen angepasst werden, sagte Herodotou. „Um sicherzustellen, dass wir ausreichend Belege aus der Realwirtschaft für die Wirkung der Geldpolitik haben," sagte er der griechischen Zeitung „Naftemporiki". Volkswirte gehen davon aus, dass das neutrale Zinsniveau beim Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, aktuell zwischen 1,5 und 2,0 Prozent anzusiedeln ist. Die Währungshüter hatten zuletzt im September und im Oktober in Jumbo-Zinsschritten die Schlüsselzinsen jeweils um ungewöhnlich kräftige 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins im Euro-Raum, zu dem sich Banken Geld bei der Notenbank leihen, liegt inzwischen bei 2,0 Prozent. Der Einlagenzins, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten und der an den Finanzmärkten aktuell der wichtigste Zins ist, steht mittlerweile bei 1,5 Prozent. Die nächste Zinssitzung ist am 15. Dezember. An den Börsen schwankt die Erwartung derzeit zwischen einer Erhöhung um 0,50 Prozent und einem dritten Mammut-Zinsschritt in Folge von 0,75 Prozent.