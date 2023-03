Geldpolitik Italiens Notenbankchef Visco für umsichtiges Vorgehen der EZB

Die nächste Zinssitzung der Euro-Wächter ist bereits am 16. März. Die EZB plant bislang die Zinsen dann erneut um 0,5 Prozentpunkte anzuheben.

Der italienische Notenbankchef betont die derzeitigen Unsicherheiten durch geopolitische Entwicklungen. (Foto: Reuters) Ignazio Visco

Rom Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte laut Italiens Notenbankchef Ignazio Visco im Kampf gegen die hohe Inflation auf Sicht fahren. Zwar sei es den Währungshütern gelungen, die Inflationserwartungen zu stabilisieren, aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten seien Entwicklungen aber schwer voraussagbar, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in einer Rede in Rom.

„Die Geldpolitik muss daher weiter mit Umsicht vorgehen und sich an den verfügbar werdenden Daten orientieren“, fügte der Gouverneur der Banca d'Italia hinzu.

Die nächste Zinssitzung der Euro-Wächter ist bereits am 16. März. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte vor wenigen Tagen die Intention der Notenbank, die Zinsen dann erneut um 0,5 Prozentpunkte anzuheben. Die Euro-Notenbank hat seit der Zinswende im Juli 2022 die Schlüsselsätze bereits fünf Mal in rascher Folge angehoben um insgesamt 3 Prozentpunkte.

Der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagenzins, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit aktuell bei 2,5 Prozent. Experten gehen derzeit davon aus, dass die EZB auf ihrem Straffungskurs den Zinsgipfel bis zum Ende des Sommers bei rund vier Prozent erreichen wird. Mehr: Fed-Chef stellt mehr Tempo bei Zinserhöhungen in Aussicht und sorgt für neue Turbulenzen an den Märkten