BGH-Urteil Welchen neuen Spielraum Mieter beim Auskunftsrecht jetzt haben

Das oberste Gericht in Karlsruhe legt die Pflichten der Vermieter neu aus. So sollen Mieter länger die Möglichkeit haben, Informationen einzufordern.

Frankfurt Wer den Verdacht hat, zu viel Miete zu bezahlen, hat künftig gegenüber dem Vermieter mehr Möglichkeiten, Auskunft zu verlangen. Das entschied der Bundesgerichtshof am Mittwoch in einem Urteil in Karlsruhe. Demnach dürfen Vermieter entsprechende Anfragen der Vermieter nicht pauschal unter Verweis auf eine Verjährungsfrist ablehnen.

Der 8. Senat entschied in einem Grundsatzurteil, dass diese dreijährige Frist nicht mit Abschluss des Mietvertrags beginnt. Stattdessen beginnt sie, wenn der Mieter zum ersten Mal Auskunft vom Vermieter verlangt. Damit haben Mieter künftig mehr Zeit, bei Verdacht auf Verstößen gegen die sogenannte Mietpreisbremse notwendige Informationen vom Wohnungsbesitzer einzuholen.

Bisher hatten Mieter, die später als drei Jahre nach Einzug Zweifel an der Höhe der verlangten Miete bekamen, keinen Anspruch mehr darauf, dafür eventuell entscheidende Auskünfte noch später einzufordern.

