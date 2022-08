In den USA und Großbritannien heben die Notenbanken die Zinsen schneller als in Europa. Entsprechend kriseln die Immobilienmärkte. Vorboten auch für den deutschen Markt?

Hohe Inflationsraten und steigende Zinsen machen den Traum vom Eigenheim in Großbritannien und den USA oft unbezahlbar. Passt das Haus noch zu uns?

London Wer im Moment in Großbritannien ein Haus kaufen oder eine Wohnung mieten will, steht oft vor dem gleichen Dilemma: Das Angebot ist knapp und die Preise sind hoch. Dieses Marktungleichgewicht hat unter anderem dazu geführt, dass die „Nation von Hausbesitzern“ gemessen an der Eigenheimquote in Europa nur noch im unteren Fünftel landet. Die jüngsten Zinserhöhungen der Bank of England haben den Erwerb von Wohneigentum weiter erschwert – auch wenn Großbritannien immer noch weit über Deutschland liegt.

Ähnlich ist die Lage in den USA. Die rapide gestiegenen Leitzinsen zeigen Wirkung, gerade auf dem heiß gelaufenen Häusermarkt. Die Zinsen für Hypotheken mit 30-jähriger Laufzeit stiegen von gut drei Prozent zu Beginn des Jahres auf 5,6 Prozent.

