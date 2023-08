Immobilien US-Büroraum-Anbieter Wework: „Erhebliche Zweifel“ am Fortbestand des Unternehmens

Ein Blick auf Verluste und Schulden verheißt wenig Gutes, räumte das Unternehmen ein. Der Kurs der Wework-Aktie brach nachbörslich ein.

Auch nach dem Ende der Pandemie gelang es nicht, die Büroflächen ausreichend zu füllen. (Foto: AP) Wework-Büros in New York

New York Der US-Büroraum-Anbieter Wework, der bei vielen Anlegern bereits seit einiger Zeit als Paradebeispiel für ein stark überbewertetes Start-up gilt, steckt erneut in Schwierigkeiten.

So musste Wework nun mit Blick auf die Verluste und den erwarteten Geldbedarf einräumen, es gebe „erhebliche Zweifel“ am Fortbestehen des Unternehmens. In den kommenden zwölf Monaten wolle man günstigere Mieten aushandeln, die Kosten senken und sich frisches Kapital besorgen, kündigte das Management des Büroraum-Anbieters an.

Die Idee hinter Wework ist, in sogenannten Co-Working Spaces Büroräume mit gemeinsamer Infrastruktur an Start-ups und Unternehmer zu vermieten. Unter anderem dank geschickter Vermarktung durch die Gründer investierten Geldgeber in das Unternehmen zu einer Gesamtbewertung von bis zu 47 Milliarden Dollar.

Mit diesem Ruf eines der wertvollsten Start-ups wollte Wework im Jahr 2019 an die Börse gehen - doch statt eines Triumphes folgte ein Flop. Der tiefere Einblick mittels Börsenprospekt veranlasste große Investoren, einen Bogen um die verlustreiche Firma zu machen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen