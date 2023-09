IMMOBILIENKONZERN Adler Group verkauft Entwicklungsprojekt in Mannheim

Die Adler-Tochter Real Estate AG habe die Vermögenswerte für rund 70 Millionen Euro an den Hamburger Investor Fondsgrund verkauft, teilte die Adler Group mit.

Frankfurt Der kriselnde Immobilien-Investor Adler Group trennt sich von seinem Entwicklungsportfolio in Mannheim. Die Adler-Tochter Real Estate AG habe die entsprechenden Vermögenswerte für rund 70 Millionen Euro an den Hamburger Investor Fondsgrund verkauft, teilte die Adler Group am Freitag mit.

„Wir betrachten den Verkauf von Mannheim No.1 als einen weiteren Meilenstein in unserer Strategie, unser Unternehmen weiter zu entschulden und uns auf Berliner Mietportfolios zu konzentrieren“, sagte Konzernchef Thierry Beaudemoulin. Der Verkaufspreis spiegelt einen Abschlag von rund zehn Prozent auf die Bewertung (GAV) des Portfolios zum 30. Juni 2023 wider. Das überwiegend gewerblich genutzte und kürzlich fertiggestellte Projekt umfasst eine vermietbare Fläche von rund 19.000 Quadratmetern.

