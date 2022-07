 Rohstoffpreise: Neubau verteuert sich wie seit 50 Jahren nicht mehr

Die Preise für den Bau eines neuen Hauses sind im Mai aufgrund von explodierender Baumaterialpreise kräftig gestiegen. Die Sorge vor sinkender Nachfrage wächst.

Die Materialkosten für den Bau eines Hauses steigen weiter an. Die Baubranche befürchtet, dass sich bald keiner mehr ein Eigenheim leisten kann. (Foto: dpa) Neubau eines Hauses

Berlin Angesichts massiv steigender Materialkosten ziehen die Preise für Neubauten so stark an wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr. Sie legten hierzulande im Mai um 17,6 Prozent zum Vorjahr zu, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Das ist der größte Zuwachs gegenüber einem Vorjahr seit Mai 1970. Im Februar 2022 waren die Preise im Vorjahresvergleich lediglich um 14,3 Prozent gestiegen. Alle Preisangaben beziehen sich auf Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Mehrwertsteuer.

Rohbauarbeiten an Wohngebäuden verteuerten sich laut dem Statistikamt im Mai binnen Jahresfrist um 18,6 Prozent. Die Dachdecker erhöhten ihre Preise um 19,4 Prozent, Zimmerer verlangten 15,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen