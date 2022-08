Chefwechsel Nach dem Rorsted-Aus: Wie Analysten jetzt die Adidas-Aktie einschätzen

Aktienexperten sehen in dem Chefwechsel eine Chance für Adidas. Eine neuer CEO könne das Wachstum ankurbeln. Kurzfristig sehen sie aber ein Risiko.

Investoren waren mit der Entwicklung des Sportartikelherstellers zuletzt unzufrieden. (Foto: dpa) Adidas

Düsseldorf Die Adidas-Aktie tut sich weiter schwer, nachdem CEO Kasper Rorsted seinen Abschied angekündigt hat. Die Aktie, die am Montag in einem schwachen Marktumfeld fünf Prozent nachgegeben hatte, hält sich am Dienstag leicht in der Gewinnzone. Das Handelsblatt hat gesammelt, wie Analysten den Führungswechsel einschätzen und welche Auswirkungen sie auf den Aktienkurs erwarten.

Die UBS-Analystinnen Suzanna Pusz und Susy Tibaldi sowie ihr Kollege Chris Huang schreiben in ihrer Notiz, dass sie von einer positiven Marktreaktion ausgehen: „Wir erwarten, dass die Nachricht vom Managementwechsel vom Markt positiv aufgenommen wird, da der Vorstand die Notwendigkeit eines strategischen Wechsels schneller als in der Vergangenheit erkannt hat.“

