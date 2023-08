 Dax und Co.: Aussichten am Aktienmarkt: „Vorsicht, aber keine Panik“

Nach einer durchwachsenen Quartalssaison warnen Großinvestoren vor Rückschlägen an den Börsen, die allerdings schnell wieder wettgemacht werden könnten.

Im Handelssaal der Börse Frankfurt: Profis verfolgen gebannt das Geschehen. (Foto: dpa) Dax

Frankfurt Selten ist ein Quartalsergebnis mit solcher Spannung erwartet worden wie die Zahlen von Nvidia. Der US-Chiphersteller übertraf die ambitionierten Umsatzerwartungen der Analysten deutlich und stellte für das dritte Quartal eine weitere Steigerung in Aussicht.

In diesem Jahr hat sich der Kurs des Unternehmens, das zu den größten Profiteuren des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) gehört, bereits mehr als verdreifacht. Am Donnerstag stieg er zur Eröffnung an der Wall Street auf ein neues Rekordhoch.

Die Zahlen geben den Investoren Hoffnung, die zuletzt etwas mutlos geworden waren. Zugleich belegen sie, dass das Thema KI mehr als ein Hype ist: Nvidia spürt als Spezialist für Mikrochips in dem Bereich die hohe Nachfrage der Kunden. Goldman Sachs hat zudem beobachtet, dass KI bei der Vorstellung der Quartalsergebnisse das Topthema der Konzernchefs war.

