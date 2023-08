Märkte-Insight Darum geht es beim Treffen der Notenbanker in Jackson Hole

Treffen in Jackson Hole

In den Rocky Mountains kommen in der neuen Woche die wichtigsten Notenbanker der Welt zusammen.

Frankfurt Am Donnerstag ist es wieder so weit: Die international führenden Notenbanker treffen sich in Jackson Hole, hoch in den Rocky Mountains, im US-Bundesstaat Wyoming. Am Freitag werden Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, und Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), dann dort ihre Sicht auf die derzeit bestimmenden Themen Inflation und Rezession darlegen. Powells Rede steht unter der weitreichenden Überschrift „Strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft“, die auch das Motto der diesjährigen Tagung ist. Neben den Währungshütern werden zahlreiche Ökonomen anreisen, um ihre Ausblicke vorzustellen.

Ein besonderes Augenmerk werden die Notenbanker auf die Kapitalmärkte legen: Sorgen vor einer hohen Teuerung sowie vor einer Rezession haben die Märkte zuletzt dominiert, insbesondere Aktien gerieten stark unter Druck.

Das wichtigste Treffen dieser Art weltweit haben führende Notenbanker schon häufig dazu genutzt, auch längerfristige Perspektiven zu skizzieren. Vor dem Hintergrund von Inflation und konjunktureller Abkühlung hoffen Investoren außerdem auf Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Schritte.

In diesem Jahr verspricht sich die Öffentlichkeit vom Treffen in Jackson Hole Neues zu einem möglichen Ende der Zinserhöhungen, aber auch zum Zeitpunkt, ab dem die Zentralbanker die Zinsen wieder senken könnten.

Für eine Zinssenkung sprach sich kürzlich John Williams, der einflussreiche Chef der Fed New York, aus. Seine Begründung: Sollten die nominalen Zinsen weiter hoch bleiben, die Inflation aber sinken, dann würden die realen Zinsen automatisch weitersteigen. Die daraus resultierende Belastung der realen Wirtschaft sei nicht zielführend.

Die Strategen der US-Bank Goldman Sachs halten marktbewegende Äußerungen – etwa zum weiteren geldpolitischen Kurs – für unwahrscheinlich. Von Lagarde erwarten sie vielmehr, dass diese die drohenden Inflationsrisiken sowie die Probleme, die durch eine zunehmende Fragmentierung der Weltwirtschaft entstehen, thematisieren wird.

Bei den wissenschaftlichen Diskussionen dürfte es auch um die Frage gehen, ob höhere Inflation und höhere Zinsen zur neuen Realität dazugehören.

Diskussion um Neubewertung längerfristiger Zinssätze

So stellt etwa Jean Boivin, Stratege des Blackrock Investment Institute, fest: „Es gibt eine bemerkenswerte Neubewertung der längerfristigen Zinssätze.“ Der Markt komme zunehmend zu der Ansicht, dass es trotz der jüngsten Fortschritte bei der Bekämpfung der Teuerung einen langfristigen Inflationsdruck geben werde. Boivin geht davon aus, dass die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben wird. Dies erfordere eine größere Entschädigung für die Besitzer lang laufender Anleihen in Form von hohen Zinsen, meint er.

Ein wichtiges Thema der Tagung dürfte die Lage in China, aber auch in den USA werden. In der Volksrepublik spitzt sich derzeit die Immobilienkrise zu, die das Potenzial hat, nicht nur der chinesischen Wirtschaft, sondern auch der Weltkonjunktur zuzusetzen. Björn Jesch, Chef-Anlagestratege der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS, bewertet China wie viele mittlerweile als Belastungsfaktor.

Gleichwohl geht er davon aus, dass sich die globalen Kapitalmärkte einmal mehr vom Ausblick der US-Wirtschaft leiten lassen werden. Zwar hätten Rezessionsrisiken nach Einschätzung der Investoren in den vergangenen Monaten immer weiter abgenommen. Doch Jesch mahnt an, dass sich die Folgen der Zinserhöhungen in einzelnen Sektoren erst sehr viel später zeigen – und dann zu neuer Unsicherheit führen werden.

Wichtige Konjunkturdaten in der neuen Woche

In der neuen Woche könnte es dazu Neues geben - es stehen wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA an. „Besonders wichtig sind im Moment die Zahlen aus den USA, und zwar wegen der dort weiterhin robusten Wachstumsdaten“, meinen die Strategen der Deutschen Bank. Bei den viel beachteten Einkaufsmanagerindizes rechnen Analysten am Mittwoch mit etwas schwächeren Werten für die Euro-Zone und Deutschland im August, sowohl für die Industrie als auch für Dienstleistungen. In den USA dürfte das Barometer für die Industrie dagegen leicht zugelegt haben.

In Deutschland legt am Freitag das Statistische Bundesamt die Details zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal vor. Laut vorläufigen Daten entging die Wirtschaft im Frühjahr der Rezession nur knapp. Nach zwei negativen Quartalen in Folge stagnierte das Bruttoinlandsprodukt demnach von April bis Juni auf dem Niveau vom Jahresbeginn.

Ebenfalls zum Wochenausklang veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex für August. Dieses bedeutende Barometer für die künftige Entwicklung der Wirtschaft dürfte laut Experten das vierte Mal in Folge gesunken sein, auf 86,7 Punkte von 87,3 Zählern im Juli.

Die Bilanzsaison neigt sich indes dem Ende zu. In den USA legt Nvidia am Mittwoch Zahlen vor. Der US-Chiphersteller hat für das laufende Quartal einen Umsatz deutlich über Expertenerwartungen vorhergesagt.

Die Hoffnung, dass auch andere Halbleiterkonzerne vom Boom um die Künstliche Intelligenz (KI) profitieren könnten, trieb kurz darauf die Aktien im ganzen Sektor in die Höhe. Am Freitag werden die Zahlen des Nvidia-Rivalen Marvell veröffentlicht.

Zudem berichten der australische Rohstoffförderer BHP, der irische Baustoffriese CRH sowie in Deutschland der Ticketvermarkter CTW Eventim und Brillenanbieter Fielmann. Nach einer Flut positiver Neuigkeiten für die Börsen sieht es bisher eher nicht aus.

Mit Material von Reuters.

Erstpublikation: 21.08.2023, 09:57 Uhr.