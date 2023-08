Märkte-Insight Was vom Treffen in Jackson Hole zu erwarten ist

Bei der Tagung in Wyoming kommen nicht nur die Währungshüter der Fed um Jerome Powell zusammen. Auch EZB-Chefin Christine Lagarde ist vor Ort. Die Märkte lauern auf Signale zur weiteren Zinsstrategie.

Frankfurt Am Donnerstag ist es wieder so weit: Die international führenden Notenbanker treffen sich in Jackson Hole, hoch in den Rocky Mountains, im US-Bundesstaat Wyoming. Am Freitag werden Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, und Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), dann dort ihre Sicht auf die derzeit bestimmenden Themen Inflation und Rezession darlegen. Powells Rede steht unter der weitreichenden Überschrift „Strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft“, die auch das Motto der diesjährigen Tagung ist. Neben den Währungshütern werden zahlreiche Ökonomen anreisen, um ihre Ausblicke vorzustellen.

Ein besonderes Augenmerk werden die Notenbanker auf die Kapitalmärkte legen: Sorgen vor einer hohen Teuerung sowie vor einer Rezession haben die Märkte zuletzt dominiert, insbesondere Aktien gerieten stark unter Druck.

