Börse Asien Rally bei Chip-Werten stützt Asien-Börsen

Begrenzt wurden die Gewinne am Aktienmarkt allerdings durch die anhaltenden Spannungen mit den USA. Doch das ist nicht das einzige Hindernis an den Märkten.

Vor allem Werte aus der Halbleiterbranche waren gefragt. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur Die Hoffnung auf einen Boom im Technologiesektor hat den japanischen Aktienmarkt zum Wochenschluss gestützt. Die Rally der Tech-Werte in den USA und Europa nach dem optimistischen Ausblick des US-Chipherstellers Nvidia sorgte auch an der Börse in Tokio am Freitag für gute Stimmung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann zeitweise ein Prozent auf 31.101 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um bis zu 0,6 Prozent. Die Chip-Werte Tokyo Electron und Advantest rückten in der Spitze um sechs beziehungsweise 5,6 Prozent vor.

Auch an der chinesischen Börse ging es für die Chipwerte bergauf. Begrenzt wurden die Gewinne am Aktienmarkt allerdings durch die anhaltenden Spannungen mit den USA. Der Ton im Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatte sich in den vergangenen Tagen verschärft.

