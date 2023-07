Schlechte Zahlen von Netflix und Tesla vom Vortag lasten auch am Freitag noch weltweit auf den Märkten. Der Dax startet mit negativer Tendenz.

Frankfurt Nachdem der Deutsche Aktienindex (Dax) am Donnerstag mit einem Plus von knapp 0,6 Prozent den Handel bei 16.204 Punkten beendet hatte, zeigte sich am Freitag eine eingetrübte Tendenz.

Mittags lag der Dax knapp ein halbes Prozent im Minus bei 16.127 Punkten. Europaweit war das Bild gemischt, der breite Index Stoxx Europe 600 rutschte zunächst minimal in den roten Bereich, erholte sich aber wieder. Die Experten der Helaba erwarten, dass die Anleger vor den Entscheidungen der Notenbanken in den USA, Europa und Japan vorsichtig bleiben. Dabei könnte es bei der Fed in den USA und der Europäischen Zentralbank (EZB) schon zur vorerst letzten Zinserhöhung kommen, meint zum Beispiel Jörg Krämer, der Chefökonom der Commerzbank.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen