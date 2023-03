Dax aktuell Dax klettert wieder über die 15.000-Punkte-Marke – Mehrere Indikatoren signalisieren weitere Kursgewinne

In Deutschland und den USA haben sich Anleger auf hohe Kursverluste eingestellt. Dadurch ist solch ein Szenario aber eher unwahrscheinlich.

Düsseldorf Nach einem turbulenten Wochenauftakt dürfte es am heutigen Dienstag eher ruhiger zugehen. Dabei steht wieder die runde Marke von 15.000 Punkten im Fokus. Der Dax steigt am heutigen Dienstag im Vormittagshandel auf 15.116 Punkte – ein Plus von 1,2 Prozent.

Der vergangene Montag war aufgrund seiner sehr hohen Tagesspanne von rund 530 Zählern interessant. Die hohe Rückkaufneigung im gestrigen Tagesverlauf, die den Dax bei 14.933 Punkte schließen ließ, und die teilweise deutlichen Gewinne am US-Aktienmarkt beflügeln den deutschen Leitindex am heutigen Dienstag weiter.

Für Jörg Scherer, technischer Analyst bei HSBC Deutschland, war der gestrige Handelsverlauf eine klassische Umkehrformation, im Fachjargon „reversal“ genannt. Dabei spielte auch die schnelle Rückeroberung der wegweisenden Marke von 14.800 Punkten eine wichtige Rolle.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen