Dax aktuell Dax nähert sich seinem Rekordhoch – nur noch fünf Punkte fehlen

Hoffnungen auf eine Einigung im US-Schuldenstreit und gute US-Vorgaben treiben den Dax ganz nah an seinen Rekordstand. Das positive Momentum könnte anhalten.

Frankfurt, Düsseldorf Investoren setzen auf den Sieg der Vernunft in den USA. Die Hoffnung, dass es bei den Gesprächen um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze zu einer Einigung kommt, lässt die Börsen deutlich steigen.

Der Dax steigt im Vormittagshandel am Freitag in der Spitze 0,7 Prozent im Plus bei 16.285 Punkten. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch fünf Punkte bis zu seinem im November 2021 markierten Allzeithoch von 16.290 Zählern.

US-Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, haben zuletzt ihre Entschlossenheit bekräftigt, eine rasche Einigung zu erzielen, um die Schuldenobergrenze anzuheben und einen staatlichen Zahlungsausfall zu verhindern. Bereits am Wochenende könnte die Einigung erfolgen. Das Katastrophenszenario eines US-Zahlungsausfalls wäre damit vom Tisch.

