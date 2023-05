 Dax aktuell: Dax schließt knapp unter 16.000 Punkten – Einigung im US-Schuldenstreit verpufft

Der deutsche Leitindex tut sich schwer, auch weil schwache Konjunkturdaten aus China belasten. Die BVB-Aktie stürzt nach der verpassten Meisterschaft ab.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat am Pfingstmontag verhalten auf den erzielten Kompromiss im US-Schuldenstreit reagiert. Der Leitindex Dax schloss 0,2 Prozent im Minus bei 15.953 Punkten. Zum Start hatte das Frankfurter Börsenbarometer noch bis zu 0,6 Prozent im Plus notiert bei in der Spitze 16.064 Zählern.

US-Präsident Joe Biden und der führende Republikaner im US-Kongress, Kevin McCarthy, hatten sich am Wochenende darauf geeinigt, die Schuldenobergrenze bis 2025 auszusetzen. Wenn der US-Kongress diesem Vorschlag zustimmt, wäre damit die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA mit unabsehbaren Folgen angewendet.

