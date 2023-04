Dax aktuell Dax steigt auf neues Jahreshoch – Anleger haken das Zinsthema ab

Mit dem Beginn der Osterferien ist das Handelsvolumen deutlich gesunken. Dieser Rückgang dürfte einen weiteren Anstieg der Kurse erleichtern.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex mit 15.730 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Derzeit liegt der Dax 0,9 Prozent im Plus und wird bei 15.715 Zähler gehandelt.

Mit dem neuen Höchststand hat der Dax einen weiteren wichtigen Schritt Richtung der runden Marke von 16.000 Zählern und dem Rekordhoch getan, das bei 16.290 Punkten liegt.

Am gestrigen Handelstag war zwar noch von einer Oster-Rally wenig zu sehen, doch es war ein Phänomen zu erkennen, das einen weiteren Anstieg erleichtern dürfte. Der Handelsumsatz rutschte mit rund 70 Millionen gehandelten Stücken auf ein Vier-Wochen-Tief ab und war damit so niedrig wie zuletzt vor den Problemen im Bankensektor. Zum Vergleich: Am 24. März lag der Umsatz mit 181 Millionen Papieren deutlich höher.

Der Grund für möglicherweise höhere Kursschwankungen ist einfach: In einem Markt mit geringerem Handelsvolumen braucht es deutlich weniger Käufer, um den Markt nach oben zu treiben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen