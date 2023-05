Der deutsche Aktienmarkt profitiert von der Einigung im US-Schuldenstreit. Allzu große Kurssprünge sollten Anleger einem Experten zufolge aber nicht erwarten.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt reagiert am Pfingstmontag mit moderaten Gewinnen auf den erzielten Kompromiss im US-Schuldenstreit. Der Leitindex Dax notiert in der ersten Handelsstunde 0,5 Prozent im Plus bei 16.059 Punkten. Damit bewegt er sich wieder Richtung seinem Rekordhoch von 16.332 Punkten.

US-Präsident Joe Biden und der führende Republikaner im US-Kongress, Kevin McCarthy, hatten sich am Wochenende darauf geeinigt, die Schuldenobergrenze bis 2025 auszusetzen. Wenn der US-Kongress diesem Vorschlag zustimmt, wäre damit die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA mit unabsehbaren Folgen angewendet.

>> Lesen Sie dazu: Einigung auf Schulden-Deal – so turbulent geht es jetzt weiter

