Dax aktuell Dax übersteht kritischen Tag mit leichten Verlusten und verteidigt Marke von 13.000 Punkten

Die Märkte zeigen sich nur bedingt überrascht vom Zinsschritt um 0,5 statt 0,25 Prozentpunkte. Experten sehen aber weitere Unsicherheitsfaktoren.

Der deutsche Leitindex befindet sich in diesem Jahr im Abwärtstrend – trotz der jüngsten Erholung. (Foto: Bloomberg Creative/Getty Images [M]) Dax-Kurve

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag auf die erste Zinserhöhung in der Euro-Zone seit elf Jahren mit leichten Kursverlusten reagiert. Der Leitindex Dax beendet den Handel 0,3 Prozent im Minus bei 13.247 Punkten. Die Tagesverluste von in der Spitze 1,4 Prozent grenzte das Frankfurter Börsenbarometer deutlich ein.

Der Dax hielt sich deutlich über der in dieser Woche geknackten Marke von 13.000 Punkten. Damit hatte der Index seinen fünf Wochen andauernden Abwärtstrend vorerst beendet.

Den nächsten Widerstand auf der Oberseite machen die technischen Analysten der Großbank HSBC bei der 55-Tage-Linie aus, die bei rund 13.550 Zählern verläuft und den mittelfristigen Trend abbildet. Auf der Unterseite biete die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend abbildet, Unterstützung für den Dax.

Die Marktreaktionen der Assetklassen auf den EZB-Zinsentscheid im Überblick:

Aktien: Nur kurzzeitig irritiert

