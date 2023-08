Die neue Übergewinnsteuer für Banken in Italien setzt Aktien von Geldhäusern in ganz Europa unter Druck. Commerzbank und Deutsche Bank sind die größten Verlierer im Dax.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex verbucht am Dienstag Verluste: Er notiert am Nachmittag 1,1 Prozent im Minus bei 15.771 Punkten. Am Montag war der Dax nahezu unverändert in die neue Handelswoche gestartet: Er schloss bei 15.951 Zählern und damit nur einen Punkt niedriger als der Schlusskurs von Freitag.

Eine Nachricht aus Italien setzt Bankaktien in ganz Europa unter Druck: Das Kabinett in Rom hat eine 40-prozentige Übergewinnsteuer für Banken verabschiedet, die bereits ab dem laufenden Jahr gelten soll. In der Folge verloren die Papiere von Bper Banca, Finecobank, Intesa Sanpaolo und Unicredit in Mailand zwischen mehr als sechs und rund zehn Prozent.

In Frankfurt bröckelten die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank rund vier Prozent. Auch Credit Agricole und BNP Paribas in Paris, ING in Amsterdam und Banco Santander in Madrid gaben nach.

