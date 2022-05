Dax und S&P 500 „Die Angst ist zurück“: Das sind die Folgen des Stimmungsumschwungs am Aktienmarkt

In den USA und Europa geben die Kurse erneut nach. Der S&P 500 steht sogar kurz vor einem Bärenmarkt. Was steckt dahinter, und wie sind die Perspektiven?

Auch am deutschen Markt wächst wieder die Verunsicherung unter den Anlegern. (Foto: dapd) Handelssaal der Börse Frankfurt

New York, Düsseldorf, Frankfurt Die Angst an den Märkten ist zurück. Nach einer kurzen Erholungsphase haben die Börsen wieder ihren Abwärtstrend aufgenommen. Aufgrund von Zins- und Rezessionsängsten fiel der deutsche Leitindex Dax am Donnerstag in der Spitze um 2,3 Prozent zurück auf unter 13.700 Punkte. Bis zum Handelsschluss grenzte er sein Minus immerhin auf 0,9 Prozent ein und notierte bei 13.882 Punkten.

In den USA brach der Leitindex S&P 500 am Mittwoch um vier Prozent ein. Auch wenn er am Donnerstag nach leichten Verlusten zu Beginn ins Plus drehte: Die US-Börsen stehen jetzt an der Schwelle zu einem Bärenmarkt.

