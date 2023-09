Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Handelszwist mit China drückt Kurse an der Wall Street

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange.

Düsseldorf Anleger an der Wall Street ziehen sich aus Angst vor länger hoch bleibenden Zinsen und einem wieder auflebenden Handelszwist der USA mit China zurück. Vor allem die als riskanter geltenden Technologieaktien verloren am Donnerstag, allen voran der mit einem Bann seiner iPhones in China konfrontierte Apple-Konzern.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq rauschte im frühen Handel um 1,4 Prozent nach unten auf 13.677 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 4438 Zähler, während der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent höher bei 34.468 Punkten stand.

Aus Sorge vor sich ausweitenden iPhone-Verboten in China werfen immer mehr Anleger Aktien von Apple aus ihren Depots. Die Papiere sackten um rund fünf Prozent ab, nachdem sie am Mittwoch bereits 3,6 Prozent verloren hatten. Apple-Zulieferer und Firmen mit großem China-Geschäft wie Broadcom, Qualcomm und Texas Instruments verloren zwischen 1,4 und 4,7 Prozent.

Das Land verbietet laut Insidern Staatsbediensteten und weiteren Angestellten staatlich unterstützter Arbeitgeber teilweise die Verwendung von iPhones bei der Arbeit. China heize damit den Technologie- und Handelskrieg mit den USA neu an, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Auf die Stimmung drückten auch die anhaltenden Inflations- und Zinssorgen, nachdem die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 216.000 geringer ausfiel als erwartet. Dies untermauert Händlern zufolge die Befürchtungen, dass die Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Die US-Notenbank Federal Reserve will mit ihrem straffen Zinskurs den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne jedoch die Wirtschaft abzuwürgen.

Blick auf weitere Einzelwerte:

West Rock: Fusionpläne des Verpackungsherstellers mit dem irischen Rivalen Smurfit Kappa katapultieren die Aktien des US-Konzerns um 5,6 Prozent auf 33,60 Dollar nach oben. Finanzielle Details zu dem geplanten Zusammenschluss wurden nicht genannt. Die fusionierte Gruppe würde ihren Hauptsitz in Dublin haben und an der New Yorker Börse notiert sein. Papierverpackungsunternehmen, die unter anderem Online-Händler wie Amazon.com beliefern, haben nach einem Boom während der Pandemie eine Abschwächung der Nachfrage erlebt.

CVS und Pets At Home: Die Aktien der britischen CVS Group und Pets at Home fallen, nachdem der Markt für Veterinärdienstleistungen ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten ist. CVS brechen um bis zu 34,6 Prozent auf 1365 Pence ein und stehen damit auf ihrem tiefsten Stand seit Dezember 2020. Pets at Home verlieren 13 Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief. Die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) will angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten die für Veterinärdienstleistungen erhobenen Gebühren prüfen. „Ein Durchgreifen bei Behandlungen und Preisen könnte die Margen im gesamten Sektor beeinträchtigen“, erklärte Hargreaves-Analystin Sophie Lund-Yates in einer Notiz.

