Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Schuldenstreit belastet die US-Börsen – Aktien von Einzelhändlern legen gegen den Markttrend zu

Der Streit in der Politik über die Anhebung der Schuldengrenze ist ein wesentlicher Belastungsfaktor an den Finanzmärkten. Eine Branche kann trotzdem punkten.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York, Düsseldorf Der Schuldenstreit in den USA sorgt an der Wall Street für Unsicherheit. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Mittwoch 0,7 Prozent auf 32.827 Zähler ab. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 4119 Punkte und der Index der Technologiebörse Nasdaq um 0,8 Prozent auf 12.460 Punkte.

Nachdem eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Weißen Haus und Vertretern der Republikanern über die Anhebung der Schuldenobergrenze keinen Durchbruch gebracht hatte, verlieren Anleger allmählich die Geduld.

Lesen Sie auch: Diese konkreten Folgen drohen der Wirtschaft und den Märkten bei einem US-Zahlungsausfall

