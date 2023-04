Dienstwagen-Besteuerung Fahrtenbuch muss exakte Tankkosten enthalten

Die Versteuerung von Dienstwagen kann nur mittels Fahrtenbuchmethode ermittelt werden, wenn alle Kosten vollständig belegbar sind. Sonst haftet der Arbeitgeber. Das entschied der BFH.

Auch eine Firmentankstelle muss die Tankkosten exakt belegen, damit Mitarbeiter ihren Dienstwagen auf Basis eines Fahrtenbuchs versteuern können. (Foto: dpa) Auto wird betankt

Berlin Wer seinen Dienstwagen nicht nur geschäftlich, sondern auch privat fahren darf, ist damit gerade in Zeiten hoher Kaufpreise und Betriebskosten in einer komfortablen Situation. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass für die Privatnutzung ein geldwerter Vorteil zu versteuern ist.

Bei der Wahl der passenden Besteuerungsmethode dafür kann normalerweise als Faustregel gelten: Ist der private Nutzungsanteil hoch, lohnt sich eher die Versteuerung nach der Ein-Prozent-Regel. Überwiegt dagegen die berufliche Nutzung, spart man mit der Fahrtenbuchmethode bares Geld. Wer sich für das Fahrtenbuch entscheidet, sollte allerdings wissen: Die Anforderungen hieran sind hoch.

So sind in der Vergangenheit immer wieder Fälle bekannt geworden, in denen die Aufzeichnungen der Nutzer als „nicht ordnungsgemäß“ eingestuft wurden. Dass die Herausforderung jedoch auch an anderer Stelle lauern kann, musste ein Unternehmen nach einer Lohnsteuer-Außenprüfung erfahren. Dabei bemängelten die Prüfer schließlich, dass die GmbH die Kraftstoffkosten der Autos nach Durchschnittswerten geschätzt hatte.