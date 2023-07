Immobilienverkauf Share Deals und Unit Deals könnten auch steuerpflichtig werden

Mit den geplanten Änderungen bei der Grunderwerbsteuer will das Finanzministerium verhindern, dass Grundstücksgesellschaften steuerfrei übertragen werden können.

Wer seine Immobilien in einem Unternehmen oder Fonds bündelt und dann verkauft, konnte damit bislang die Grunderwerbssteuer umgehen. (Foto: IMAGO/CHROMORANGE) Hausverkauf

Frankfurt Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat überraschend seine Pläne für eine umfassende Novellierung der Grunderwerbsteuer veröffentlicht. Diese enthalten neben einigen bereits erwarteten Änderungen auch zahlreiche Vorschläge, die sich sehr einschneidend auf Share und Unit Deals auswirken würden.

Von einem Share Deal spricht man, wenn Anteile an einer Gesellschaft übertragen werden, die Eigentümerin eines Grundstücks ist. Bei einem Unit Deal handelt es sich um die Übertragung von Anteilen an einem Immobilienfonds in der Vertragsform, bei dem die Kapitalverwaltungsgesellschaft zivilrechtliche Eigentümerin der Immobilien ist.

Die Anpassung der Regelungen an die Abschaffung der gesamthänderischen Vermögensbindung bei Personengesellschaften infolge des Gesetzes zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts (MoPeG) mit Wirkung zum 1. Januar 2024 war zu erwarten. Das BMF belässt es aber nicht hierbei, sondern überholt grundlegend die Ergänzungstatbestände.