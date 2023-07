Steuertipp Wenn die Abfindungszahlung bei der Einkommensteuer zum Problem wird

Nur bei Zusammenballung der Einkünfte können Betroffene bei Abfindungen die ermäßigte Besteuerung beanspruchen. Teilzahlungen in verschiedenen Jahren werden als Einkünfte versteuert.

Aus steuerlichen Gründen sollte eine Abfindung auf einen Schlag ausgezahlt werden. (Foto: Imago/Westend61) Zwei Frau schütteln sich die Hand

Berlin Vom Fachkräftemangel in vielen Branchen und Regionen wurde das Thema Arbeitsplatzverlust längst aus den Schlagzeilen verdrängt. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung scheint es so, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber allerorten händeringend nach Personal suchen.

Umso belastender ist es für Betroffene, wenn die eigene Arbeitsstelle stattdessen durch Umstrukturierungsmaßnahmen wegfällt. Eine große Erleichterung in solch einer Situation ist es dann, wenn das Unternehmen Unterstützungsleistungen anbietet und eine Abfindung zahlt. Immerhin hilft eine Entschädigung meist dabei, erst einmal allzu große finanzielle Engpässe zu vermeiden.

Zum Nachteil kann eine Abfindungszahlung jedoch bei der Einkommensteuer werden. Ist die Summe durch lange Betriebszugehörigkeit oder andere Faktoren hoch, fallen die Forderungen des Finanzamts schließlich ebenfalls erheblich höher aus, als Betroffene dies aus dem bisherigen Arbeitsleben gewohnt waren.