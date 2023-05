Votum Mehr Anwälte haben eine Doppelzulassung

Auch die Zahl der Syndikusrechtsanwälte steigt. Bei den wachsenden rechtlichen Herausforderungen für Unternehmen werden diese Fachkräfte dringend benötigt.

Die Zahl der Unternehmensjuristen in Deutschland steigt. (Foto: Stone/Getty Images) Auf dem Weg zur Arbeit

Frankfurt Die aktuelle Mitgliederstatistik der Bundesrechtsanwaltskammer belegt: Die Zahl der Syndikusrechtsanwältinnen und -anwälte in Deutschland nimmt weiter zu: Knapp 6000 „reine“ Syndizi sind hierzulande tätig – gegenüber dem Vorjahr ein Plus in Höhe von 15 Prozent. Auch die Zahl der Anwältinnen und Anwälte mit Doppelzulassung ist um gut fünf Prozent gegenüber 2022 auf jetzt knapp 18.500 gestiegen.

Die Entscheidung vieler für die Unterstützung der Rechtsabteilungen ist angesichts wachsender Herausforderungen für Unternehmen sehr zu begrüßen. Der Fachkräftemangel macht sich auch hier bemerkbar, und es gehört zu den dringlichsten Aufgaben der General Counsels, diesen zu minimieren.

Kreative Köpfe gesucht