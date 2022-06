Votum Sümpfe trockenlegen: Warum nutzen so wenige Blocklisten?

Blocklisten könnten einen wertvollen Beitrag leisten, keine Vereinbarungen mit unseriösen Vertragspartnern zu schließen. Die EU muss ihre Warnsysteme besser nutzen.

Unternehmen, die illegale Geschäfte tätigen, sollen keine EU-Mittel erhalten, findet der Autor. (Foto: dpa) Akten

Frankfurt In einem anderen Zusammenhang habe ich den Hinweis bekommen, nicht mehr über „Blacklists“ zu sprechen, auch wenn der Europäische Rechnungshof Kritik an der Praxis beim Führen ebendieser innerhalb der EU übt. Im Sinne nicht rassistischer Sprache verwende ich gern den Begriff der „Blocklist“ als Gegenstück zur „Allowlist“.

In der Sache stimme ich dem Rechnungshof zu. Die Blocklisten könnten einen wertvollen Beitrag leisten, keine Vereinbarungen mit unseriösen Vertragspartnern zu schließen, die Fördergelder beantragen oder sich um Verträge bemühen. In der Tat sollte sichergestellt sein, dass Personen, Unternehmen und Organisationen, die in illegale Geschäfte, die die Tatbestände von Betrug und Korruption erfüllen, keine EU-Mittel erhalten.

Der Autor ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „In-house Counsel“. Alexander Pradka