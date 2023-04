Gastkommentar Eine hastige Wiederaufnahme der Wehrpflicht stärkt die Verteidigungsfähigkeit nicht

Die Bundeswehr kann in der aktuell hochbrisanten Sicherheitslage den Anforderungen nicht oder bestenfalls mit größter Mühe entsprechen – zwar unverschuldet, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Die Truppe hat derzeit weit Wichtigeres zu tun, als neue Strukturen zur Integration Tausender Wehrpflichtiger aufzubauen. Ihr ausgerechnet jetzt neue Aufgaben aufzubürden geht nur zulasten unabweisbarer Bündnisverpflichtungen.

Der Kostenfaktor

Wehrpflichtige müssen erfasst, gemustert, einberufen, entlassen werden. Sie benötigen Unterkunft, Bekleidung, Ausrüstung und Ausbildung. Halbwegs verwendungstüchtig dienen sie der Armee nur kurz – dann beginnt eine kostenintensive Schleife von vorn.



All das bedingt Investitionen, die in der „Zeitenwende“ auch in vielen anderen Bereichen wie etwa in der Sozial- oder Energiepolitik eingefordert werden. Die Finanzkraft des Staates dürfte damit überfordert werden, insbesondere nach der Pandemie. Ein „Wumms“ oder „Doppel-Wumms“ lässt sich nicht beliebig wiederholen.