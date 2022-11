Gastkommentar „Es lebe der Handel“ – auch wenn er den Wandel nicht zwangsläufig hervorruft

Der russische Angriff auf die Ukraine stellt die deutsche Außenpolitik seit Februar dieses Jahres auf die Probe. Über Parteigrenzen hinweg werden bisher selbstverständliche Positionen umgeworfen: Deutschlands Vermittlerposition zwischen West und Ost, der Fokus auf Diplomatie statt Waffenlieferungen – sowie auch das Prinzip „Wandel durch Handel“.

Dass Handel zu mehr Annäherung führt, scheint durch Russlands Krieg widerlegt – kritische Stimmen weisen immer lauter auf diesen vermeintlichen Irrtum hin. Von der „Lebenslüge des Westens“ ist die Rede. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte jüngst, Wandel durch Handel sei etwas, „auf das wir in Zukunft nicht mehr vertrauen dürfen“. In der Bevölkerung haben Handel und Globalisierung einen ebenso schweren Stand. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey sehen rund zwei Drittel der Deutschen die Globalisierung als Risiko, nur ein Drittel als Chance.

In dieser Atmosphäre reist Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Wirtschaftsdelegation zu Staatspräsident Xi Jinping nach China. Dieser Besuch ist umstritten: Statt neue Verbindungen zu schaffen, fordern viele eine Entflechtung beider Volkswirtschaften. Dabei ist das Ziel, einseitige Abhängigkeiten zu verringern, richtig – dennoch sollte Deutschland weder die wirtschaftlichen noch die außenpolitischen Vorteile von Handelsbeziehungen aus den Augen verlieren.

Einerseits ist die „Wandel durch Handel“-Politik zwar insofern gescheitert, als dass sich weder Russland noch China in den vergangenen Dekaden zu liberalen Demokratien entwickelt haben. Weder die geforderte innere Liberalisierung noch die erhoffte äußere Befriedung ist eingetreten. Augenscheinlich kann Präsident Wladimir Putin den wirtschaftlichen Wohlstand der russischen Bevölkerung zumindest kurzfristig opfern, um seinen Großmachtfantasien nachzugehen.

Und Xi Jinping drohte – aller Handelsverflechtungen zum Trotz – Taiwan zum Auftakt des Kongresses der Kommunistischen Partei im Oktober offen mit einem Militäreinsatz.

Gegenseitige Abhängigkeit ist Fluch und Segen zugleich

Aus den kühnsten Träumen liberaler Außenpolitik, dass autoritäre Regime durch wirtschaftliche Anreize auch politisch und gesellschaftlich offener werden, sollten wir also erwachen. Andererseits wäre es aus zweierlei Gründen fatal, jetzt zu mehr Protektionismus zurückzukehren.

Erstens ermöglicht die Handelspolitik der vergangenen Jahrzehnte den westlichen Demokratien überhaupt erst das Sanktionsregime gegen Russland. Die gegenseitige Abhängigkeit ist Fluch und Segen zugleich: Nur wer wirtschaftlich miteinander verbunden ist, kann diese Verbindungen mittels Sanktionen als Verhandlungsmasse nutzen.

Wie hätte der Westen, vor allem auch Deutschland, ohne Handelsverbindungen auf einen russischen Angriffskrieg reagieren können? Wirtschaftssanktionen wären aus dem Rennen, direkte militärische Maßnahmen zu massiv und diplomatischer Protest zu dürftig gewesen. Wir sollten also froh sein, dass uns Wirtschaftssanktionen als außenpolitisches Instrument zur Verfügung stehen.

In einer Welt der Nuklearwaffen bleiben oft nur ökonomische Mittel, um für außenpolitische Ziele einzustehen. Die Politik des Wandels durch Handel hat Putin nicht zum Pazifisten gemacht. Aber sie hat Deutschland und Europa das Druckmittel in die Hand gegeben, mit dem sie auf den Kriegstreiber Putin reagieren können.

Zweitens: Nur weil es trotz enger Wirtschaftsbeziehungen nun einen Krieg gibt, bedeutet das nicht, dass es ohne diese Verbindungen keinen Krieg gegeben hätte. Man stelle sich nur einmal vor, westliche Staaten hätten nach dem Zerfall der Sowjetunion die Handelsbarrieren nicht abgebaut. Es ist schwer zu begründen, warum eine solche Situation Russland nun von einer kriegerischen Außenpolitik abhalten würde. Putin hätte vielleicht zu wenig Ressourcen zur Verfügung. Dennoch würde er auch in diesem Szenario versuchen, die Demokratisierung seiner Nachbarländer mit aller Macht zu unterdrücken.

Es ist ein Fehler, keine außenpolitische Strategie zu haben

Vor diesem Hintergrund ist es falsch, das Prinzip Wandel durch Handel insgesamt infrage zu stellen. Der Fehler im Umgang mit Russland bestand nicht darin, Handel zu treiben, sondern, keine außenpolitische Strategie zu haben. Die Außenpolitik des Westens signalisierte in den vergangenen Jahren nach außen hin Schwäche. Von der Invasion in Georgien über die Annexion der Krim bis hin zum Bürgerkrieg in Syrien hat der Westen eigene rote Linien aufgegeben und Uneinigkeit demonstriert.

Damit Handel zu mehr Frieden führt, müssen wir schon im Vorfeld die Bereitschaft signalisieren, im Zweifel unsere eigenen kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteile für langfristige strategische Ziele wieder aufzugeben. Erst dann haben die Handelspartner einen Anreiz, internationale Vereinbarungen einzuhalten.

Dies erfordert jedoch klare außenpolitische Leitlinien, die glaubhaft eingehalten werden. Mit Blick auf die EU dürfen außerdem einzelne Länder nicht länger die Sanktionspolitik blockieren – wie etwa im Falle Ungarns, das die EU von einem vollständigen Ölembargo gegen Russland abhält. Dafür muss das geltende Einstimmigkeitsprinzip zur Verhängung von Sanktionen in der EU aufgehoben werden.

Sind diese beiden Voraussetzungen gegeben – ein glaubhafter strategischer Rahmen und eine realistische Implementierung –, haben Sanktionsdrohungen eine abschreckende Wirkung. In der Beziehung zu China ist deshalb eine Strategie geboten, die es vermag, gegenseitige Abhängigkeiten zum Erreichen außenpolitischer Ziele einzusetzen.

Naivität über die magische Wirkung des Handels ist dabei ebenso unangebracht wie die Flucht in die volkswirtschaftliche Autarkie. Dies sollten sowohl Scholz bei seinem Besuch in Peking als auch die Bundesregierung bei der Erarbeitung ihrer Chinastrategie beachten.

Die Autoren: Patrick Weber arbeitet bei der Brunswick Group und hat als Experte für Sanktionen an Beratungen der EU-Kommission zu wirtschaftlicher Nötigung durch Drittländer teilgenommen.

Konstantin Bätz hat an der Universität Konstanz zu ökonomischer Außenpolitik geforscht und ist Mitarbeiter von Miller & Meier Consulting sowie Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.

