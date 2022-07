Prüfers Kolumne Start-ups in Berlin: Kommt nach dem bezahlten Sabbatical in der Krise die freiwillige Selbstentlassung?

Junge Unternehmen lassen sich gern vom Silicon Valley inspirieren. Sie könnten dort nun auch ein paar Ideen für anstehende Kündigungswellen finden.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

In Berlin wird gerade mehr über Start-up-Gründer gemeckert als über Immobilienspekulanten. Die solventen Jungunternehmer lassen sich gern in der angesagten Hauptstadt nieder und treiben damit die Wohnungspreise hoch. Denn in Berlin gibt es angeblich all die jungen Talente, den coolen Lifestyle, den im Vergleich zu anderen Metropolen bezahlbaren Büroraum. Und dann sind da noch all die kreativen Ideen, mit denen man ganz viel Shared-Office-Space füllen kann, bis man wieder ausziehen muss.

Berlin hat eine der höchsten Gründer-Quoten der Republik. Erhebungen zufolge planen hier 7,4 Prozent der 18- bis 64-Jährigen eine Gründung. Es gibt keinen Bereich der Wirtschaft, der hier nicht mit freshen Start-up-Ideen beliefert wird. Neulich hat ein Start-up eine App für die Baustelle veröffentlicht, mit der Bauleiter und Poliere Baumaterial bestellen können (wenn denn wieder welches lieferbar ist).