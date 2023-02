Gastkommentar – Homo oeconomicus Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt und keine Notwendigkeit

Manche Ökonomen rechtfertigen Schwarzarbeit als Notnagel gegen Armut und preisen ihren Beitrag zur Wirtschaft, kritisiert Uta Meier-Gräwe. Doch sie verkennen die Alternativen.

Belgien hat bereits Maßnahmen eingeführt, um Schwarzarbeit bei haushaltsnahen Dienstleistungen zu reduzieren. (Foto: E+/Getty Images) Reinigungskraft

Schwarzarbeit hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Es handelt sich um schätzungsweise 360 Milliarden Euro, die 2022 am Fiskus vorbei verdient wurden. Dubiose Unternehmen betreiben Lohndumping und Steuerhinterziehung. Das ist für seriös arbeitende Betriebe und für Arbeitende mit geringer Verhandlungsmacht ein Riesenproblem – selbst in Zeiten des Fachkräftemangels.

Dennoch rechtfertigen derzeit einige Ökonomen und Finanzwissenschaftler Schwarzarbeit in Krisenzeiten: So könnten Menschen vor dem Abrutschen in Armut bewahrt werden, meint etwa der Ökonom Friedrich Schneider. Zudem sei Schwarzarbeit eine bedeutende Form von zusätzlicher volkswirtschaftlicher Wertschöpfung.

Diese Argumentation ist ebenso wenig überzeugend wie die Rechtfertigung des angeblich „beachtlichen“ Beitrags von Menschen in Minijobs zur gesellschaftlichen Wertschöpfung, die gern als „helfende Hände in Haus und Garten“ glorifiziert werden. Verschwiegen wird, dass der Beitrag dieser Arbeitskräfte zum Bruttoinlandsprodukt um ein Vielfaches höher ausfiele, wenn sie sozialversicherungspflichtig und in ihren erlernten Berufen eingestellt würden.