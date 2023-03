Asia Techonomics Warum auch chinesische Firmen plötzlich von US-Steuergeldern profitieren

Das Subventionsprogramm IRA soll Chinas Vormachtstellung bei grüner Technologie brechen, fördert aber Firmen wie JA Solar und CATL. Das sorgt für Kritik.

Auch chinesische Konzerne könnten vom US-Subventionsprogramm IRA profitieren. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Solarpanelproduktion in der Provinz Zhejiang

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat in Zeiten von Ballonabschüssen, Technologieexportverboten und Strafzöllen einen ziemlich sicheren Weg auf den US-Markt gefunden: eine Kooperation mit Ford. Der Autobauer errichtet im Bundesstaat Michigan für fast 3,5 Milliarden Dollar eine Fabrik für Lithium-Eisenphosphat-Batterien. CATL wird dafür die Patentrechte an Ford lizenzieren. Eigentümer des Werks bleibt komplett der US-Konzern.

Das ist doppelt bemerkenswert: Zum einen ist es nun ein chinesisches Unternehmen, das sein Wissen in die USA exportiert. Diesen Beweis des Technologievorsprungs in dem Bereich kann man durchaus eine kleine Zeitenwende nennen. Nicht umsonst fordern chinesische Politiker dem Finanzdienst Bloomberg zufolge nun, genau zu untersuchen, ob CATL damit nicht seine Kerntechnologie in ausländische Hände gibt.