Kolumne: Asia Techonomics Mega-Solarfarm in Australien soll Singapur mit erneuerbarem Strom versorgen

Ein 4200 Kilometer langes Kabel soll Solarstrom von Australien nach Asien transportieren. Das milliardenschwere Projekt könnte zum Vorbild für Europa werden.

In der wöchentlichen Kolumne schreiben wir im Wechsel über Innovations- und Wirtschaftstrends in Asien. (Foto: Klawe Rzeczy ) Asia Techonomics

Bangkok Es ist eine Idee, die es so lange gibt, wie Solarzellen an den Dächern hängen: Warum nicht einfach riesige Solarkraftwerke in der Wüste bauen, wo die Sonne fast immer scheint, und den Strom dann von dort in die chronisch bewölkten Ballungszentren im Norden schicken?

Der deutsche Physiker Gerhard Knies machte für diese Vorstellung bereits Anfang des Jahrtausends umfassend Werbung: Er zeigte eine Weltkarte mit einem vergleichsweise winzigen roten Quadrat, das er über einen Teil der Sahara legte. Würde man dort diese Fläche, die wohl in etwa so groß wie Bayern sein sollte, mit Solarzellen bedecken, könnte man damit die globale Stromnachfrage abdecken, erklärte er.