Märkte Insight Aktienrente: Ein Schub für den Dax?

Im Prinzip können die Pläne nicht nur helfen, die Rente zu sichern, sondern auch den heimischen Kapitalmarkt voranbringen. Vorausgesetzt, Konstruktion und Volumen stimmen.

Autor Frank Wiebe analysiert die Marktdaten. Aktienrente

Frankfurt Nach den jüngsten Turbulenzen startete der deutsche Aktienmarkt überraschend stabil in die neue Woche. Am Montag schloss der heimische Leitindex Dax trotz aller Zinssorgen und des schlechter als erwartet ausgefallenen Geschäftsklimas im Euro-Raum mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 15.381 Punkten.

Die Kursgewinne ändern aber nichts an der insgesamt eher labilen Verfassung des Aktienmarkts, der etwas mehr Unterstützung gebrauchen könnte, nachdem die Notenbanken nicht mehr mit niedrigen Zinsen helfen, sondern diese mit ihrer Inflationsbekämpfung sogar massiv bremsen.

Speziell der deutsche Kapitalmarkt hätte Hilfe nötig, damit er eine Stärke erreicht, die in etwa der der deutschen Wirtschaft entspricht. In einer besonderen Variante des Weltaktienindexes MSCI World, die nach Bruttoinlandsprodukt gewichtet ist, steht Deutschland mit gut acht Prozent an dritter Stelle hinter den USA und Japan. Schwellenländer enthält der Index nicht.