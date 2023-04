 Märkte Insight: Dax schlägt Dow, Europa die USA

Weil die Rezession in Europa ausbleibt, entwickeln sich die Aktien hierzulande im ersten Quartal deutlich besser als an der Wall Street. Langfristig sieht es umgekehrt aus.

Auf lange Sicht legen die Aktienkurse in den USA stärker zu. Händler an der New Yorker Börse

Düsseldorf Sinkende Inflationsraten am Freitag aus Europa und tags zuvor aus Deutschland haben die Aktienmärkte zum Wochenschluss beflügelt. Der Dax schloss mit 15.629 Punkten nahe seinem Jahreshoch und beendete das erste Quartal mit einem Gewinn von mehr als zwölf Prozent. Das ist fast so viel wie im Quartal davor, als der Dax 15 Prozent zulegte und so einen Großteil seines Jahresverlusts wettgemacht hatte.

Mit 13 Prozent erhöhte sich der Euro Stoxx 50, in dem die größten Konzerne der Euro-Zone notieren, noch etwas stärker als der Dax. Ganz anders das Bild in Amerika: Hier verlor der Dow Jones mit den 30 bedeutenden US-Titeln ein halbes Prozent. Der S&P 500 – für professionelle Investoren der wichtigere US-Index – schaffte fünfeinhalb Prozent und damit knapp halb so viel wie der Dax.

