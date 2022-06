Kommentar Anhörung zum Kapitol-Sturm: Trump lügt einfach weiter

Die Aufklärung der Attacke aufs Kapitol steckt im politischen Sumpf. Sollte Trump bei den Präsidentschaftswahlen antreten, wird der Untersuchungsausschuss seine Wahlchancen eher noch steigern.

Der Untersuchungsausschuss prüft in den USA, ob Ex-Präsident Donald Trump einen Staatsstreich angezettelt hat. (Foto: IMAGO/UPI Photo) Anhörung

Parlamentarische Untersuchungsausschüsse dienen der Selbstreinigung von Demokratien. Ob der Ausschuss des US-Kongresses zur Aufklärung des 6. Januar diesem Anspruch gerecht wird, darf bezweifelt werden – so notwendig die politische wie juristische Aufarbeitung der Erstürmung des Kapitols auch sein mag.

Die Vorwürfe an sich sind schon verstörend: Donald Trump soll als US-Präsident einen Staatsstreich angezettelt haben. Noch verstörender und langfristig für die amerikanische Demokratie existenzgefährdender allerdings ist die Weigerung eines Großteils der Konservativen, das eklatante Fehlverhalten Trumps als solches überhaupt wahrzunehmen.

Eine große Mehrheit der Republikaner glaubt immer noch an Trumps Mär vom Wahlbetrug. Oder schlimmer noch: Sie halten aus wahltaktischen Motiven an dieser abstrusen These fest, für die es keinerlei Evidenz gibt.