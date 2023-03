 Kommentar: Auch Georgien verteidigt unsere Freiheit

Die georgische Zivilgesellschaft wehrt das sogenannte Agentengesetz ab – und verhindert damit auch die prorussische Einflussnahme in dem Land, das in die EU strebt.

Wie in der Ukraine versuchen auch große Teile der Bevölkerung in Georgien seit Jahren, sich dem Einfluss Moskaus zu entziehen. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Proeuropäische Demonstrationen in Tiflis

Chișinău Mit Europaflaggen und gegen Wasserwerfer, Tränengas und autokratische Willkür: Tausende Menschen sind in den vergangenen Tagen in Georgiens Hauptstadt auf die Straße gegangen – und haben das vermeintlich Unmögliche geschafft. Am Donnerstagmorgen zog die Regierungspartei das sogenannte „Agentengesetz“ zurück, über das die Regierung oppositionelle Bewegungen und unabhängige Medien de facto ausschalten kann.

Die Verhinderung dieses Gesetzes ist allein der Zivilgesellschaft zu verdanken, die bereit ist, für ihre Freiheitsrechte und Zugehörigkeit zu Europa auf die Straße zu gehen. Und mehr noch: Die Proteste in Tbilissi sind außerdem klar gegen Russlands Einfluss in dem Land gerichtet, der nach wie vor sehr groß ist.

Denn mit dem geplanten Gesetz hat sich die Regierung an Russland orientiert, wo unliebsame Medienschaffende, Nichtregierungsorganisationen, Forscherinnen und Forscher als „ausländische Agenten“ diskreditiert und diskriminiert werden. Viele von ihnen haben mittlerweile das Land verlassen oder sitzen im Gefängnis.