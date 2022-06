Kommentar Chipmangel: Europa muss endlich die Bürokratie-Bremse lösen

Der Halbleitermangel plagt die Wirtschaft, China sendet Drohsignale. Trotzdem verbummelt Europa seine Zukunft, weil die staatliche Förderung stockt.

Europa ist für Chiphersteller unattraktiv. (Foto: Bloomberg) Chip-Produktion

Europa? Nein danke! Für TSMC ist ein Werk in Deutschland oder dem Rest von Europa derzeit kein Thema. Das erklärte Mark Liu, der Chairman des weltgrößten Auftragsfertigers der Chipindustrie, an diesem Mittwoch auf der Hauptversammlung.

Das sind schlechte Nachrichten, denn seit fast zwei Jahren stehen die Bänder in der europäischen Industrie immer wieder still. Die sogenannten Foundries wie TSMC, Samsung oder UMC aus Fernost liefern nicht annähernd so viele Halbleiter, wie Autohersteller und Elektronikproduzenten benötigen.

Um sich aus der Abhängigkeit von Asien zu befreien, beschwören Politiker in Berlin und Brüssel seit Monaten Europas Aufholjagd bei den Chips. Doch die stockt bereits, ehe sie überhaupt richtig begonnen hat.