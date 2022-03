Kommentar Der Finanzminister hat recht: Die Politik sollte die Autofahrer jetzt entlasten

Christian Lindner will einen staatlichen Benzinrabatt. Der Vorschlag ist gewagt – aber kreativ. Die Kritik daran ist unberechtigt und lenkt vom eigentlichen Problem ab.

Der „Tankrabatt“ von Bundesfinanzminister Christian Lindner mag auf den ersten Blick ordnungspolitisch und verteilungspolitisch fragwürdig wirken. Doch es ist erst mal ein kreativer Vorschlag, über den es sich zu diskutieren lohnt. Denn dass Pendler, Familien und Handwerker schnellstmöglich entlastet werden müssen, ist unbestreitbar.

Kritiker sagen nun, Lindners Tankrabatt sei zu bürokratisch und greife in den Preismechanismus ein. Das sei ein ordnungspolitischer Sündenfall, so die volkswirtschaftlichen Akademiker.

Was sie unberücksichtigt lassen: Der Benzinpreis wird zu 70 Prozent ohnehin per Steuern vom Staat bestimmt. Wenn der Staat also in den Preismechanismus eingreift, dann macht er das schon seit Jahrzehnten.

Hinzu kommt der Kaskaden-Effekt: Mit jeder Preiserhöhung steigt auch die Mehrwertsteuer-Belastung auf den Liter Benzin. Trotzdem ist eine Mehrwertsteuer-Senkung der falsche Weg. Denn indirekte Steuern wirken indirekt.

