Kommentar Deutsche Großkonzerne sollten führende Quantenforschung in Europa endlich nutzen

In Europa ist alles vorhanden, was für den Bau eines Quantencomputers benötigt wird: das Geld, die Rahmenbedingungen und die Köpfe. Was fehlt, sind mutige börsennotierte Unternehmen.

In Deutschland gibt es kaum Unternehmen, die sich mit der Hardware-Entwicklung von Quantencomputern befassen. (Foto: Reuters) Quantencomputer

Kürzlich wurden neben dem US-Amerikaner John F. Clauser mit Alain Aspect und Anton Zeilinger auch zwei Europäer für ihre wissenschaftliche Leistung im Quantenbereich mit den Physik-Nobelpreis geehrt. Ihre Forschung schafft die Grundlage für den Bau von Quantencomputern. Die Auszeichnung zeigt: Europa ist in der Quantenphysik weltweit führend.

Jetzt könnte man annehmen, dass sich europäische Unternehmen für den Bau eines Quantencomputers um dieses glänzende wissenschaftliche Potenzial reißen. Leider aber ist das nicht wirklich der Fall.

In Europa gibt es keinen einzigen börsennotierten Großkonzern, der sich an den Bau eines Quantencomputers heranwagt. In Deutschland begnügen sich Unternehmen wie Siemens, BASF, SAP, Volkswagen oder Infineon mit der Entwicklung von Algorithmen für Quantencomputer. Nicht einmal eine Beteiligung an Unternehmen, die Quantencomputer bauen, ziehen sie in Erwägung.