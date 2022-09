Kommentar Die Abkehr von China hat sich noch nie so gelohnt wie jetzt

Chinas wirtschaftliche Schwäche macht deutlich, dass die Suche nach Alternativen in Asien für die deutschen Unternehmen unverzichtbar ist. Dabei ist auch die Politik gefragt.

Malaysia gehört zu den boomenden asiatischen Ländern. (Foto: Bloomberg) Bauarbeiten in Kuala Lumpur

Bangkok Die Niederschlagung der Demokratieproteste in Hongkong hat die deutsche Wirtschaft bisher ebenso wenig vor Geschäften mit China abgeschreckt wie die Unterdrückung der Uiguren. Doch auch wenn die Menschenrechtslage in vielen Chefetagen kein Grund ist, das Engagement in der Volksrepublik zu überdenken, macht die wirtschaftliche Lage Chinas die Frage nach einer Neuausrichtung unvermeidbar.

Die Zeit, in der China der große Wachstumstreiber der Weltwirtschaft war, ist zumindest vorerst vorbei. Die dynamischsten Wirtschaftsregionen der Welt finden sich zwar immer noch in Asien – aber fernab der Herrschaft von Chinas Kommunistischer Partei. Sich auf diese neuen Zukunftsmärkte einzulassen lohnt sich nicht nur wegen Chinas Schwäche, sondern vor allem auch wegen der Stärke der Alternativen.

Und es sind die Demokratien, die boomen: Indien, Indonesien, Bangladesch, Malaysia und die Philippinen – die fünf Länder kommen derzeit auf Wachstumsraten von fünf bis sieben Prozent. China dagegen kämpft 2022 mit der Dreiprozentmarke.